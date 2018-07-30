МЧС предложил разрешить Госпожнадзору закрывать объекты с нарушениями пожарной безопасности

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госпожнадзор может получить право закрывать на три месяца объекты массового пребывания людей, где злостно нарушаются нормы противопожарной безопасности.

Как сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ, с 28 марта по 25 июля 2018 года проверки МЧС России выявили почти 300 тыс. таких нарушений в торговых центрах.

"С 28 марта по 25 июля 2018 года МЧС России проводило внеплановые проверки торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей. Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований", - сказали в пресс-службе.

По поручению правительства РФ МЧС России подготовило законопроект, который позволит реагировать на правонарушения, связанные с угрозой жизни и здоровья людей на объектах с массовым пребыванием людей.

"Документ предлагает внести изменения в КоАП в части наложения административных штрафов. За нарушение требований пожарной безопасности предлагается установить штрафы для граждан - от 3000 до 4000 рублей, для должностных лиц - от 15 000 до 25 000 рублей, для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 40 000 рублей. На юридические лица могут быть наложены штрафы в размере от 200 000 до 400 000 рублей. Кроме того, предусмотрена возможность приостановление деятельности объекта на срок до 90 суток", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в законопроекте определены нарушения, за которые могут применяться указанные меры воздействия.

"Это неисправность противопожарного водоснабжения, электроустановок, систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, а также несоответствие эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. Ранее подобная статья была, но применялась только в том случае, если нарушения на объекте выявлялось повторно, сегодня мы считаем, что на такие нарушения необходимо реагировать стразу", - привели в пресс-службе слова директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти, после этого в него будут внесены изменения с учетом поступивших предложений, - сказали в пресс-службе.