В Дагестане арестован брат задержанного главного медсоцэксперта республики

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу бывшего главу территориального подразделения медико-социальной экспертизы в Дагестане Ашика Махачева, сообщил агентству "Интерфакс-" представитель суда.

"Ранее Ашик Махачев был отправлен под домашний арест. Теперь он заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре республики уточнили, что Махачев был задержан 24 июля рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева.

"Он был заключен под домашний арест. Но после того, как попытался скрыться от следствия, в суд было направлено ходатайство о заключении его под стражу", - отметил собеседник.

Как сообщалось, бывший руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и трое его заместителей были задержаны в конце мая. В свою очередь источник в правоохранительных органах республики сообщил, что Ашик Махачев приходится Магомеду Махачеву родным братом.