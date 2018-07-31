Данные военнослужащих-преступников занесут в базу данных

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российская военная полиция (ВП) сформирует автоматизированную базу данных военнослужащих - преступников и злостных нарушителей дисциплины, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

В этой базе данных "будет храниться информация о военнослужащих, резервистах и гражданском персонале Вооруженных сил, совершивших уголовные преступления, самовольно оставивших части, а также совершивших грубые дисциплинарные проступки", сказано в публикации.

Ранее такие данные не аккумулировались в одном месте, отмечает издание.

"Новая база данных поможет военным полицейским быстро установить прошлое того или иного военнослужащего. Эксперты считают, что появление базы данных положительно скажется на профилактике правонарушений, а также пригодится при принятии кадровых решений", - пишет газета.

В Минобороны "Известиям" сообщили, что в ведомстве разработан приказ "Об утверждении типовых положений о региональном и территориальном органе военной полиции Вооруженных сил РФ". В нем говорится о создании автоматизированной информационной базы (банка) данных военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил, совершивших противоправные поступки. Вести и наполнять его информацией будут сотрудники военной полиции. В настоящее время документ проходит внутриведомственные согласования и антикоррупционную экспертизу. Ожидается, что приказ вступит в силу уже в этом месяце.

В приказе отмечается, что автоматизированная база данных обеспечит быстрый обмен информацией с другими силовыми структурами, где есть аналогичные электронные хранилища, - это МВД, ФСБ и МЧС. При необходимости сотрудники военной полиции по письменному запросу смогут получать в электронном виде всю необходимую информацию о том или ином человеке, которая хранится в банках данных их коллег-силовиков.

"Информационное хранилище военной полиции пригодится гражданским властям. Они тоже по письменному запросу смогут получать необходимую им информацию о военнослужащих и гражданских служащих Минобороны", - говорится в статье.

Газета отмечает, что российское военное ведомство разработало ряд законодательных инициатив, которые должны повысить эффективность правоохранительных подразделений армии. "До конца года ВП будут переданы дисциплинарные батальоны. Сотрудники Военной автомобильной инспекции (ВАИ) получат право составлять протоколы на водителей Вооруженных сил и Росгвардии. При задержании нарушителей инспекторам ВАИ официально разрешат использовать оружие и спецсредства. Ожидаются и другие изменения в работе военной полиции", - сообщает газета.