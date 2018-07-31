Осужденный за оправдание терроризма имам Велитов госпитализирован в Астрахани

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Имам московской мечети Ярдям Махмуд Велитов, осужденный на три года колонии за оправдание терроризма, доставлен в больницу при исправительной колонии в Астрахани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСИН по региону во вторник.

"Осужденный Велитов в данный момент переведен в областную больницу при исправительном учреждении. Угроз для жизни и здоровья, а также серьезных заболеваний на данный момент осужденный не имеет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 28 апреля Московский окружной военный суд приговорил Велитова к трем годам колонии общего режима. Он отбывает наказание в исправительной колонии в Астрахани.

Как установлено судом и следствием, в сентябре 2013 года имам произнес в мечети Ярдям речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ).