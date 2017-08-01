Верховный суд подтвердил приговор имаму московской мечети

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ признал законным приговор имаму столичной мечети "Ярдям" Махмуду Велитову по делу о публичном оправдании терроризма, передаtт во вторник корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Московского окружного военного суда от 28 апреля 2017 года в отношении Велитова Махмуда Абдулхаковича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении судебной коллегии по делам военнослужащих, оглашенном во вторник.

28 апреля Московский окружной военный суд признал Велитова виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима.

По версии следствия, в сентябре 2013 года имам во время молитв в мечети "Ярдям" произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ).

В свою очередь адвокат имама Дагир Хасавов просил суд вынести оправдательный приговор, отмечая, что его подзащитный не собирался оправдывать терроризм и ничего не знает о данной запрещенной организации.