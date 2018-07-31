В "Крымском мосте" не заметили влияния санкций ЕС на строительство переправы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Санкции, введенные Евросоюза против российских компаний в связи с сооружением моста в Крым, никак не повлияют на завершение строительства транспортного перехода, сообщили в информцентре "Крымский мост".

"(Санкции Евросоюза - ИФ) никак не отразятся на реализации проекта", - говорится в коротком сообщении информцентра, распространенном в ответ на запросы журналистов.

Во вторник стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС.

С 31 июля под европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга - ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж". Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список. Под санкции ЕС также попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

Строительство моста и его официальное открытие в мае были "ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины", - говорилось в мотивировочной части решения о введении санкций ЕС.

Позже о намерении ввести санкции против строителей моста заявили в Киеве.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и автобусов по нему открыли 16 мая, грузовики пустят в октябре. Сдача железнодорожной части моста запланирована на декабрь 2019 года. По данным Минтранса РФ, готовность железнодорожной части перехода превышает 80%.