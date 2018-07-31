Бывший совладелец обанкротившегося "ИнтрастБанка" Тарасов заочно арестован

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего председателя совета директоров обанкротившегося "ИнтрастБанка" Олега Тарасова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Тарасова Олега Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу. Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - сказала она.

Банкиру заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 33 - части 4 статьи 160 и части 3 статьи 33 -части 4 статьи 159 УК РФ (Организация растраты и мошенничества в особо крупном размере). Он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, банкир причастен к растрате имущества банка и мошенничеству, связанному с неисполнением обязательств по возмещению акций. Ущерб от преступлений составил более 900 млн рублей.