Экс-замдиректора "Комиэнерго" заподозрили в коррупции на 13 млн рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора филиала ПАО "МРСК "Северо-Запада" "Комиэнерго" подозревается в получении коммерческого подкупа в Коми, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СКР.

"Фигурант, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил от представителей подрядных организаций в качестве коммерческого подкупа денежные средства на общую сумму более 13 млн рублей за беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между коммерческими организациями и ПАО "МРСК Северо-Запада", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, подозреваемым является Дмитрий Вылегжанин.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго", подозреваемого в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.8 ст.204 УК РФ - два эпизода)", - уточняется в сообщении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Сыктывкарский городской суд 15 мая арестовал на два месяца гендиректора ПАО "МРСК Северо-Запада" Летягина по обвинению в коммерческом подкупе.

В мае прокуратура Коми сообщала, что Летягина могут обвинить в получении взятки. На начальном этапе производства по уголовному делу действия Летягина и его соучастников квалифицировались как коммерческий подкуп, поскольку не были получены сведения от реестродержателя о владельце контрольного пакета акций ПАО "МРСК Северо-Запада".

Ранее источник в отрасли сообщал "Интерфаксу", что задержание Летягина связано с уголовным делом против руководства филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Комиэнерго".

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, в деле о коммерческом подкупе, помимо гендиректора "МРСК Северо-Запада", оказались замешаны его заместитель, бывшие топ-менеджеры "Комиэнерго", гендиректор ООО "Механизированная колонна №24" и коммерческий директор ООО "ТюменьСвязь".

Ранее экс-директору "Комиэнерго" Валерию Драйдту было предъявлено обвинение по делу о коммерческом подкупе на сумму более 5 млн рублей. По данным следствия, директор "Комиэнерго" и его заместитель, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителей коммерческих организаций более 5 млн рублей за содействие, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и "МРСК Северо-Запада".

ПАО "МРСК Северо-Запада" обслуживает территорию семи регионов Северо-Западного федерального округа общей площадью 1,586 млн кв. км с населением 6,3 млн человек. В состав компании входят семь филиалов: "Архэнерго", "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго", "Новгородэнерго" и "Псковэнерго". Основной акционер - ПАО "Россети" (55,38% акций).