МИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР) находится в контакте с местными властями для прояснения гражданства трех погибших лиц, предположительно, являющихся российскими гражданами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По предварительной информации, полученной от местных властей, в ЦАР найдены тела трёх человек, предположительно россиян", - сказала Захарова "Интерфаксу".

"Посольство России находится в контакте с правоохранительным органами ЦАР для прояснения вопросов наличия российского гражданства", - отметила она.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в ЦАР были убиты трое россиян, при них были найдены две пресс-карты.

Между тем источник в полиции ЦАР сообщил "Интерфаксу", что целью убийства трех человек, предположительно, россиян, был грабеж.

"По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления",- сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.