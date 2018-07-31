"Известия" опровергли сообщения о нахождении своих сотрудников в ЦАР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сотрудников "Известий" на территории Центральной африканской республике нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе издания.

"Ни один сотрудник "Известий" в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет",- отметили в "Известиях".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "по предварительной информации, в ЦАР найдены тела трёх человек, предположительно россиян".

Она уточнила, что пока достоверной информации об обнаружении пресс-карт, которую ведомство могло бы подтвердить, нет.

"Как только посольство получит доступ к найденным документам, мы сможем прокомментировать эту информацию", - отметила представитель МИД РФ.

В свою очередь источник в полиции ЦАР сообщил "Интерфаксу", что убийство, по предварительным данным, было совершено с целью ограбления. Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент тела погибших доставлены в столицу ЦАР город Банги.