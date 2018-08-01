Что произошло за день: среда, 1 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мособлсуд признал виновными членов "банды GTA" в нападениях и убийствах водителей. Оглашение приговора займет несколько дней.

- В пресс-службе Минтруда рассказали о планируемых поправках в Трудовой кодекс, которые выведут из-под действия его норм деятельность нянь, репетиторов и сиделок. Их работу будет регулировать отдельный закон.

- Инициативная группа КПРФ подала в Московскую городскую избирательную комиссию вопрос о повышении пенсионного возраста для вынесения на референдум в новой редакции. Вопрос звучит следующим образом: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

- Глава Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин сообщил, что тела погибших в республике ЦАР журналистов планируется доставить в Россию в субботу, 4 августа. В МИД назвали абсурдными сообщения СМИ о связи между гибелью репортеров с расследованием деятельности в этой стране неких частных военных компаний.

- Музей-театр "Булгаковский Дом" обратился в полицию в связи с похищением сотрудника центра - черного кота Бегемота. Его увела неизвестная женщина. Через несколько часов кота нашли благодаря полиции в районе Театра имени Моссовета.

- Страны мира в 2018 году исчерпали объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год, уже к 1 августа - быстрее, чем когда-либо ранее.