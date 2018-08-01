Суд обязал две семьи ВИЧ-диссидентов из Иркутской области начать лечение детей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Суд обязал две семьи из города Тулун Иркутской области обеспечить лечение своих детей от ВИЧ, сообщила региональная прокуратура

"Родители несовершеннолетних детей, инфицированных ВИЧ, неоднократно отказывались от их обследования и лечения, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью детей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в суд обратилась Тулунская городская больница, в которой дети должны были проходить наблюдение, обследование и лечение от ВИЧ.

"Несмотря на несогласие одного из ответчиков с требованиями, суд удовлетворил оба исковых заявления больницы. Судебная коллегия по административным делам Иркутского областного суда подтвердила законность принятого решения", - сказано в пресс-релизе.

Как уточнили "Интерфаксу" в Иркутском областном центре СПИД, речь идет о так называемых ВИЧ-диссидентах, которые отрицают сам факт существования вируса иммунодефицита человека.

Пресс-секретарь Центра СПИД Василий Бучинский напомнил, что в случае неисполнения ВИЧ-диссидентами решения суда о лечении детей будет решаться вопрос о лишении их родительских прав.