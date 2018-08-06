В МИД сочли неприемлемыми для России рекомендации международной конференции по СПИДу

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Москве считают пагубными рекомендации международных экспертов по применению программ с заместительной терапией для наркоманов в рамках борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекцией.

Замглавы российского МИД Олег Сыромолотов прокомментировал в понедельник публикации в СМИ, в которых приводятся экспертные рекомендации по итогам состоявшейся в Амстердаме в июле международной конференции по СПИДу и ВИЧ-инфекции AIDS 2018.

"В частности, в адрес нашей страны вновь звучат призывы обратиться к так называемым программам "снижения вреда", включая раздачу шприцев, обмен игл и раздачу метадона лицам, употребляющим инъекционные наркотики", - говорится в комментарии О.Сыромолотова, размещенном на сайте МИД РФ.

"Программы "снижения вреда", в том числе программы обмена шприцев, с которых, как правило, начинается внедрение "заместительной (опиоидной) терапии", являются косвенным вариантом легализации наркотических веществ через официальные медицинские структуры", - заявил замминистра.

Он напомнил, что "стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года закреплена недопустимость применения в нашей стране заместительных методов лечения больных наркоманией с применением наркотических средств и психотропных веществ и легализации потребления наркотиков в немедицинских целях".

"В настоящее время в РФ сформирован эффективный многоуровневый лечебно-реабилитационный комплекс по освобождению наркопотребителей от зависимости с полным отказом от употребления наркотиков, включающий лечение, медицинскую и социальную реабилитацию и ресоциализацию", - заявил дипломат.

Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что "данная информация поможет международным экспертам не выписывать из раза в раз сомнительного свойства рецепты, а совместно с российским коллегами озаботиться нахождением эффективных и действенных средств преодоления наркомании и связанных с ней недугов".