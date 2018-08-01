Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае после очередного жестокого убийства котенка

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура в Алтайском крае добилась возбуждения дела после того, как неизвестный мужчина на глазах детей убил котенка, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры в среду.

"30 июля в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный мужчина в одном из дворов в Бийске убил котенка. В ходе проверки установлено, что это произошло у дома по улице Короленко. Неизвестный мужчина сжал котенка в руках и свернул ему голову. Очевидцами данного происшествия стали взрослые и дети", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 245 Уголовно-процессуального кодекса РФ (жестокое обращение с животными), по которому в настоящее время проводится дознание.

Это уже второй резонансный случай жестокого убийства животных в Алтайском крае за последнее время. Как сообщалось, 23 июля в социальных сетях был выложен видеоролик с убийством котенка двумя несовершеннолетними девочками. Девочки 14 и 15 лет зарубили котенка топором. Они снимали произошедшее на видео, которое потом разместили в социальных сетях.

Полицейские составили на родителей школьниц протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а девочек поставили на профилактический учет. В суд направлен материал о необходимости помещения детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.