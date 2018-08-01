Главные новости
В РоссииСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаВ РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа
В России Дело "банды ГТА"

Мособлсуд признал вину членов "банды GTA" в нападении и убийствах водителей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мособлсуд приступил к оглашению приговора пятерым участникам "банды GTA", которые согласно вердикту суда признаны виновными в убийствах и нападениях на водителей на подмосковных трассах.

"Подсудимые совместно с другими соучастниками создали устойчивую вооруженную группу с целью совершения преступлений, в том числе нападения на граждан", - говорится в приговоре суда.

Как ожидается, в связи с большим объемом приговора, его оглашение займет до шести дней.

29 мая гособвинение попросило для четверых из подсудимых наказания в виде пожизненного лишения свобода. Пятому фигуранту прокуроры попросили назначить 25 лет колонии строгого режима.

Кроме того, обвинители просят о дополнительном наказании для каждого из подсудимых в виде штрафа на сумму от 700 тыс. до 900 тыс. рублей.

Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, СМИ назвали "бандой GTA" по аналогии с известной видеоигрой, в которой игрок выступает в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства, ограбления и другие.

По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. Согласно информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

На подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершала нападения на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого бандиты убивали своих жертв и забирали их имущество.

Предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов (имевший фальшивый паспорт на имя Усманова) был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления во время задержания в ноябре 2014 года. Еще несколько участников банды были объявлены в международный розыск.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: банда ГТА, банда GTA, Мособлсуд

Новости по теме

В России
КПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдума
Ранее ЦИК отказал в проведении референдума, посчитав прежний вариант вопроса слишком неконкретнымПодробнее
 Самозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодекса
Это коснется, например, репетиторов, нянь и сиделок, не являющихся индивидуальными предпринимателямиПодробнее
 Сотрудники магаданской колонии осуждены за игнорирование издевательств над заключеннымСотрудники магаданской колонии осуждены за игнорирование издевательств над заключенным
Из-за жестокого обращения сокамерников у потерпевшего развились отклонения в психике, он пытался покончить с собойПодробнее
 Ходорковский получил подтверждение гибели российских журналистов в ЦАРХодорковский получил подтверждение гибели российских журналистов в ЦАР
Три российских журналиста снимали в Африке документальный фильм о частных военных компанияхПодробнее
МИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФМИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФ
По информации источника, убитые стали жертвами ограбленияПодробнее
 Расследование в отношении семи обвиняемых по делу "Зимней вишни" завершеноРасследование в отношении семи обвиняемых по делу "Зимней вишни" завершено
Следователи продолжают работу в отношении еще четырех фигурантов делаПодробнее
 Следователь, не возбудивший дело после пыток в ярославской колонии, сам стал подозреваемымСледователь, не возбудивший дело после пыток в ярославской колонии, сам стал подозреваемым
Против него возбуждено уголовное дело, однако пока не известно, по какой именно статьеПодробнее
 Движение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановлено
Ранее грузовой автомобиль врезался в опору пешеходного моста, и тот рухнул, заблокировав движение в обе стороныПодробнее
 Сестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от негоСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него
По словам девушек 17, 18 и 19 лет, отец угрожал им оружием и "фактически использовал как рабынь"Подробнее
 Счетная палата предложила сделать ежегодными плановые проверки свалокСчетная палата предложила сделать ежегодными плановые проверки свалок
Мусорные полигоны предложили отнести к объектам высоко риска для экологииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаВ РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаВ миреПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеВ РоссииСотрудники магаданской колонии осуждены за игнорирование издевательств над заключеннымВ миреЖурналист Джемаль снимал в ЦАР документальный фильм совместно с проектом Ходорковского

Максимальная прибавка работающим пенсионерам за 2017 год составит 235 рублей

В отличие от индексации, при перерасчете увеличение индивидуально и зависит от того, какая была у работника зарплата Подробнее

Курировать цифровую экономику будем замглавы Минцифры Кисляков

СКР завел третье дело на экс-гендиректора астраханской верфи "Красные баррикады"

Большая часть молодежи в РФ усомнилась в необходимости высшего образования для успешной карьеры

Суд Москвы осудил женщину, продавшую дочь в сексуальное рабство

Акционеры Fesco сообщили в полицию о хищении денег компании

Стали известны подробности гибели журналиста "АиФ" в Нижегородской области

Под Серпуховом разбился самолет-амфибия

Проникновение в Арктику опасных для фауны инфекций встревожило ученых

Комета "Невероятный Халк" максимально приблизится к Земле 7 августа

В КПРФ озвучили новую формулировку вопроса для пенсионного референдума

Экс-вратарь "Рубина" Рыжиков перешел в "Крылья Советов"

Минтранс счел проект реконструкции дороги Джубга-Сочи слишком сложным и дорогим

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 2 августа

Мособлсуд признал вину членов "банды GTA" в нападении и убийствах водителей

Безработный петербуржец украл 275 тонн деталей железной дороги

Токио отверг прямую связь совместной хоздеятельности на Курилах с мирным договором с РФ

ФСИН опровергла сообщения о голодовке убийцы Немцова в иркутской колонии

Объем требований клиентов "Матрешки Тур" превысил финансовое обеспечение туроператора

PepsiCo в РФ в 2017 году впервые с 2008 года получила чистую прибыль

Компания смогла обогнать по этому показателю Coca-Cola Подробнее

Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа

Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаГлава центра расследований Ходорковского рассказал о трех версиях убийства россиян Подробнее

"Cоюзмультфильм" договорился с Успенским о правах на героев "Простоквашино"

Тимати оштрафован за парализовавший движение концерт на крыше машины

Исполнитель вину не признал, заявив, что "людям понравилось" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru