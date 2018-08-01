Мособлсуд признал вину членов "банды GTA" в нападении и убийствах водителей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мособлсуд приступил к оглашению приговора пятерым участникам "банды GTA", которые согласно вердикту суда признаны виновными в убийствах и нападениях на водителей на подмосковных трассах.

"Подсудимые совместно с другими соучастниками создали устойчивую вооруженную группу с целью совершения преступлений, в том числе нападения на граждан", - говорится в приговоре суда.

Как ожидается, в связи с большим объемом приговора, его оглашение займет до шести дней.

29 мая гособвинение попросило для четверых из подсудимых наказания в виде пожизненного лишения свобода. Пятому фигуранту прокуроры попросили назначить 25 лет колонии строгого режима.

Кроме того, обвинители просят о дополнительном наказании для каждого из подсудимых в виде штрафа на сумму от 700 тыс. до 900 тыс. рублей.