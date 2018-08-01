Мособлсуд признал вину членов "банды GTA" в нападении и убийствах водителей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мособлсуд приступил к оглашению приговора пятерым участникам "банды GTA", которые согласно вердикту суда признаны виновными в убийствах и нападениях на водителей на подмосковных трассах.
"Подсудимые совместно с другими соучастниками создали устойчивую вооруженную группу с целью совершения преступлений, в том числе нападения на граждан", - говорится в приговоре суда.
Как ожидается, в связи с большим объемом приговора, его оглашение займет до шести дней.
29 мая гособвинение попросило для четверых из подсудимых наказания в виде пожизненного лишения свобода. Пятому фигуранту прокуроры попросили назначить 25 лет колонии строгого режима.
Кроме того, обвинители просят о дополнительном наказании для каждого из подсудимых в виде штрафа на сумму от 700 тыс. до 900 тыс. рублей.
Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, СМИ назвали "бандой GTA" по аналогии с известной видеоигрой, в которой игрок выступает в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства, ограбления и другие.
По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. Согласно информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.
На подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершала нападения на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого бандиты убивали своих жертв и забирали их имущество.
Предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов (имевший фальшивый паспорт на имя Усманова) был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления во время задержания в ноябре 2014 года. Еще несколько участников банды были объявлены в международный розыск.