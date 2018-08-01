Минтранс счел проект реконструкции дороги Джубга-Сочи слишком сложным и дорогим

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Проект реконструкции автомобильной дороги Джубга - Сочи (А-147), о котором в среду написали "Ведомости", изучался в профильных ведомствах, но был признан слишком сложным, дорогим и потому - нецелесообразным, заявил Минтранс.

Федеральный чиновник, на которого ссылаются "Ведомости", отмечал, что если проект будет реализован, добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час. Длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость на ней - 120 км/ч, проезд предполагается сделать бесплатным. Концепция скоростной автомагистрали в закрытом режиме прорабатывалась правительством с прошлой весны, работа велась и в администрации президента, идея нравится помощнику президента Андрею Белоусову, написало издание.

"Варианты реконструкции автодороги Джубга - Сочи прорабатывались в министерстве транспорта и Росавтодоре. Предварительные технические и финансовые оценки говорят о том, что это чрезвычайно капиталоёмкий проект. В нынешних ценах его реализация оценивается не менее чем в 1,6 трлн рублей", - заявил Минтранс.

"Осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны", - сказано в сообщении. В этой связи Минтранс считает нецелесообразным реализацию проекта в настоящее время, резюмирует ведомство.

Росавтодор разработал концепцию развития дороги, называя ее реконструкцией. По сути же это предложение построить на месте серпантина новую четырехполосную скоростную трассу (по две полосы в каждую сторону). По предварительным подсчетам, стоимость проекта составит 1,2 трлн руб. в ценах 2017 г., рассказали "Ведомостям" три федеральных чиновника.