В Коми арестовали бывшего замдиректора "Комиэнерго" Вылегжанина

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд в среду арестовал бывшего заместителя директора филиала ПАО "МРСК "Северо-Запада" "Комиэнерго" Дмитрия Вылегжанина, подозреваемого в совершении коммерческого подкупа, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе суда.

"Сегодня заключили под стражу до 15 сентября", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, во вторник было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ПАО "МРСК Северо-Запада" Вылегжанина, подозреваемого в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ - два эпизода).

По информации СКР, подозреваемый получил от представителей подрядных организаций в качестве коммерческого подкупа денежные средства на общую сумму более 13 млн рублей за беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между коммерческими организациями и ПАО "МРСК Северо-Запада.

Ранее сообщалось, что Сыктывкарский городской суд 15 мая арестовал на 2 месяца гендиректора ПАО "МРСК Северо-Запада" Александра Летягина по обвинению в коммерческом подкупе. Позже в мае прокуратура Коми сообщала, что обвинение в отношении Летягина может быть переквалифицировано на получение взятки.

До этого источник в отрасли сообщал "Интерфаксу", что задержание Летягина связано с уголовным делом против руководства "Комиэнерго".

Пресс-служба регионального СКР сообщала, что в деле о коммерческом подкупе, помимо гендиректора "МРСК Северо-Запада", оказались замешаны его заместитель, бывшие топ-менеджеры "Комиэнерго", гендиректор ООО "Механизированная колонна №24" и коммерческий директор ООО "ТюменьСвязь".

Экс-директору "Комиэнерго" Валерию Драйдту уже предъявлено обвинение по делу о коммерческом подкупе на сумму более 5 млн рублей. По данным следствия, директор "Комиэнерго" и его заместитель, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получили от представителей коммерческих организаций более 5 млн рублей за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и "МРСК Северо-Запада".

ПАО "МРСК Северо-Запада" обслуживает территорию 7 регионов Северо-Западного федерального округа общей площадью 1,586 млн кв. км с населением 6,3 млн человек. В состав компании входят семь филиалов: "Архэнерго", "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго", "Новгородэнерго" и "Псковэнерго". Основной акционер - ПАО "Россети" (55,38% акций).