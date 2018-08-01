Счетная палата пока не будет проводить проверку РКК "Энергия"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пока не планирует ставить вопрос о проведении проверки РКК "Энергия" , решения об этом нет.

"Я решений никаких не принимал, и никаких решений на коллегию палаты тоже не вносил. И пока не собираюсь", - сообщил журналистам Кудрин, отвечая на вопрос "Интерфакса", определены ли сроки проверки корпорации.

Он уточнил, что пока не определился с тем, нужна ли проверка, так как по данному вопросу "недостаточно информации".

"В течение года, как правило, такие проверки проводятся по особым каким-то решениям, в первую очередь президента, премьера, парламента. Иногда, в исключительных случаях, сами принимаем (решение), но мы договорились, что, если это нужно срочно, то это должно быть соответствующее поручение соответствующего уровня", - пояснил Кудрин.

Ранее в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что обратились в Счётную палату с просьбой о проведении проверки.

Как позднее уточнили агентству в пресс-службе ГК, проверка будет носить комплексный характер и, возможно, затронет несколько предприятий ракетно-космической отрасли. "Проверка начнется с РКК "Энергия". Не исключено, что вслед за ней проверке подвергнутся и другие предприятия ракетно-космической отрасли", - сказал собеседник агентства.