"Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверке

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата вскоре может вновь прийти с проверкой в "Роскосмос".

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", проверку инициировала сама госкорпорация. "Мы планируем работать совместно. Проверка возможна в ближайшее время. Нам важен профессиональный опыт и рекомендации Счетной палаты", - сказали в пресс-службе "Роскосмоса".

В свою очередь в СП заявили, что запрос госкорпорции Роскосмос находится на рассмотрении. Там напомнили, что у Счетной палаты уже есть утвержденный план проверок, и включение дополнительных пунктов рассматривается отдельно, исходя из их целесообразности.

Ранее Счетная палата выявила в "Роскосмосе" нарушения на 760 млрд руб. Кроме того, в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) прошли обыски по делу о госизмене, позже директор аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон подал в связи с ними в отставку.