В США по подозрению в работе на хакерскую группировку Fin7 арестовали трех украинцев

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минюст США в среду сообщил об аресте троих граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке Fin7.

"Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что были задержаны Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

По данным министерства, от действий группировки Fin7 (также известна под названиями "Группа Карбанак" и "Навигатор") с 2015 года пострадали более 100 американских компаний, в том числе рестораны, игровой и гостиничный бизнес.

Члены Fin7 взломали тысячи компьютерных систем, украли миллионы данных банковских карт, которые затем перепродавались третьим лицам.