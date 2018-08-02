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Граждане РФ могут оказаться членами раскрытой в США хакерской группировки Fin7

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Граждане России могут быть среди участников хакерской группы Fin7, также известной как Carbonak, об аресте трех ключевых участников которой в среду сообщил минюст США, считают в специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB.

"Группа русскоязычная, в ее составе, по нашим данным, могут быть граждане РФ, однако подробности раскрыть не можем", - сообщил "Интерфаксу" технический директор и глава направления Threat Intelligence (киберразведка) Group-IB Дмитрий Волков.

Он добавил, что в компании ожидают остановки деятельности этой группы после задержания ее лидеров. "Однако из ее осколков может быть сформирована новая группа, с еще более серьезными целями", - отметил Волков.

Эксперт привёл в пример некогда агрессивную хакерскую группа Cobalt, после ареста лидера которой в Испании в марте текущего года , продолжила атаковать банки в России, странах СНГ и предположительно зарубежные финансовые организации.

По словам Волкова, члены "обезглавленных" групп, как правило, примыкают к действующим группам или, в результате очередного "передела", появляется новая киберкриминальная структура, которая продолжит атаковать.

Хакерская группа Carbonak в последнее время специализировалась на целенаправленных атаках с целью сбора данных банковских карт. Для проведения атак хакеры использовали, в том числе, вирус-троян Anunak, который в 2014 году был основным инструментом для взлома российских банков.

Минюст США в среду сообщил об аресте троих граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке "Fin7". "Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей", - говорится в сообщении.

Согласно данным минюста США, все трое - граждане Украины. Их имена - Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

По данным министерства, жертвами группировки Fin7, известной также под названиями "Группа Carbanak" и "Навигатор", с 2015 года стали более 100 американских компаний, среди которых рестораны, игровой и гостиничный бизнес. Члены Fin7 взломали тысячи компьютерных систем, украли миллионы данных банковских карт, которые перепродавались третьим лицам.

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Теги: США

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