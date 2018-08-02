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Приговор по делу о крушении траулера "Дальний Восток" оставлен без изменений

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сахалинский областной суд в четверг оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу о крушении траулера "Дальний Восток" и гибели 69 членов экипажа, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Евгений Ефимчук.

"Изменили частично, но это издевательское изменение - Александру Кудрицкому снизили наказание до пяти лет лишения свободы и объявили амнистию. Но мы все прекрасно понимаем, что Кудрицкого и так нельзя было заключать под стражу из-за состояния здоровья", - пояснил адвокат.

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Он отметил, что у Кудрицкого есть заключение медкомиссии о том, что "его заболевание не позволяет содержать под стражей". Ранее сообщалось, что 18 мая облсуд освободил его из-под стражи, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Врачи областной больницы рекомендовали Кудрицкому операцию по установке кардиостимулятора.

Ефимчук отметил, что все осужденные не согласны с таким решением, "не собираются склонять головы, все намерены отстаивать свою невиновность". "У нас существует очень много инстанций для обжалования. В президиум областного суда будем обращаться. Если не поможет президиум, пойдем в Верховный суд", - подчеркнул адвокат.

Дальнейшее обжалование возможно при получении защитниками мотивировочной части решения облсуда, по закону суд должен подготовить и передать адвокатам этот документ в течение пяти дней, пояснил адвокат.

Дело "Дальнего Востока"

Большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул 2 апреля 2015 года во время промысла в Охотском море в 250 км южнее Магадана. На борту находилось 132 человека, 69 из них погибли.

На скамье подсудимых оказались пять человек. В ноябре 2017 года Южно-Сахалинский городской суд признал виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта заместителей гендиректора ООО "Магеллан" (судовладелец траулера) Алексея Васина и Александра Кудрицкого, а также бывшего капитана судна Анатолия Борисова, который принимал траулер после ремонта и передал его новому капитану.

Также признаны виновными начальник отдела безопасности мореплавания ФГБУ "Сахалинрыбвод" Николай Харченко - за халатность; госинспектор морского отдела ТУ Росрыболовства Александр Никодименко - получение взятки и злоупотребление полномочиями.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев.

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Теги: Дальний восток, Сахалин

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