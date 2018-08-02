Приговор по делу о крушении траулера "Дальний Восток" оставлен без изменений

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сахалинский областной суд в четверг оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу о крушении траулера "Дальний Восток" и гибели 69 членов экипажа, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Евгений Ефимчук.
"Изменили частично, но это издевательское изменение - Александру Кудрицкому снизили наказание до пяти лет лишения свободы и объявили амнистию. Но мы все прекрасно понимаем, что Кудрицкого и так нельзя было заключать под стражу из-за состояния здоровья", - пояснил адвокат.
Он отметил, что у Кудрицкого есть заключение медкомиссии о том, что "его заболевание не позволяет содержать под стражей". Ранее сообщалось, что 18 мая облсуд освободил его из-под стражи, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Врачи областной больницы рекомендовали Кудрицкому операцию по установке кардиостимулятора.
Ефимчук отметил, что все осужденные не согласны с таким решением, "не собираются склонять головы, все намерены отстаивать свою невиновность". "У нас существует очень много инстанций для обжалования. В президиум областного суда будем обращаться. Если не поможет президиум, пойдем в Верховный суд", - подчеркнул адвокат.
Дальнейшее обжалование возможно при получении защитниками мотивировочной части решения облсуда, по закону суд должен подготовить и передать адвокатам этот документ в течение пяти дней, пояснил адвокат.
Дело "Дальнего Востока"
Большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул 2 апреля 2015 года во время промысла в Охотском море в 250 км южнее Магадана. На борту находилось 132 человека, 69 из них погибли.
На скамье подсудимых оказались пять человек. В ноябре 2017 года Южно-Сахалинский городской суд признал виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта заместителей гендиректора ООО "Магеллан" (судовладелец траулера) Алексея Васина и Александра Кудрицкого, а также бывшего капитана судна Анатолия Борисова, который принимал траулер после ремонта и передал его новому капитану.
Также признаны виновными начальник отдела безопасности мореплавания ФГБУ "Сахалинрыбвод" Николай Харченко - за халатность; госинспектор морского отдела ТУ Росрыболовства Александр Никодименко - получение взятки и злоупотребление полномочиями.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев.