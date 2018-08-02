Титов предложил заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Момент выхода на пенсию должен определять не возраст человека, а его трудовой стаж, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа", - сказал Титов в интервью "Интерфаксу". По его словам, у каждой профессии должен быть свой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

"У тебя должно быть право выработать стаж, причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается", - считает бизнес-омбудсмен.

Он пояснил, что покупка стажа могла бы осуществляться теми, кто не выработал определенный законом срок, но хочет получать пенсию в полном размере.

"Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начисляют пенсию уже по полной", - сказал Титов.

Он сообщил, что институт экономики роста имени Петра Столыпина подготовил соответствующие предложения по изменению пенсионного законодательства и направил их в правительство, профсоюзам и всем заинтересованным сторонам.

Также институт предлагает государству напрямую из бюджета, а не через Пенсионный фонд, выплачивать пенсии тем гражданам, которые на них вышли до 1992 года, и отказаться от обязательности накопительной части пенсии.

"Обязательно надо вернуть долг гражданам по накопительной части. Также надо снижать ставки страховых платежей, действующей ставкой (30%) мы половину нашей экономики загнали в тень (...) мы считаем, что ставка должна быть снижена до 14%", - сказал уполномоченный.