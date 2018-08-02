Разбившийся на Кубани вертолет принадлежал предпринимателю из Ставрополья

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-2, потерпевший крушение при проведении сельскохозяйственных работ на территории агрокомплекса вблизи кубанской станицы Новомышастовской, принадлежал индивидуальному предпринимателю из Ставрополья, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

"Вертолет - из Ставропольского края, пилот также был жителем этого региона. В настоящее время проводится осмотр места крушения. Изымаются документы предприятия, на территории которого проводились сельхозработы, опрашиваются сотрудники", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае и гибели пилота следственным управлением на транспорте СКР по ЮФО проводится проверка. Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов также инициировала Южная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, в четверг между 8:00 и 9:00 в районе станицы Новомышастовской при проведении сельхозработ разбился вертолет Ми-2. На борту находился только 49-летний пилот, он погиб.