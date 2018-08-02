В Калининграде закрыли дело против водителя, перевозившего детей на неисправном автобусе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Калининградский суд прекратил уголовное дело в отношении водителя автобуса, перевозившего детей и задержанного полицией в Германии, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что директор ООО "Априори тур", он же водитель автобуса, подделал несколько документов для организации перевозки детей в Германию. В Берлине автобус был задержан за технические неисправности, влияющие на безопасность движения.

По материалам прокурорской проверки в отношении директора фирмы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ.

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде он признан виновным, но уголовное дело прекращено "по не реабилитирующим основаниям, в связи с деятельным раскаянием".

В качестве смягчающих вину обстоятельств были учтены явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном и полное признание вины, а также способствование раскрытию другого преступления.

Прокуратура также вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 11.14.2 КоАП РФ в отношении директора ООО "Априори тур". Для организованной перевозки группы детей не был заключен договор фрахтования, не было подано уведомление в Госавтоинспекцию. Постановлением прокурора директор "Априори тур" оштрафован на 50 тыс. рублей, юридическое лицо - на 250 тыс. рублей.

Как сообщалось, в Германии в апреле был задержан туристический автобус с детьми из Калининграда. Немецкая полиция установила, что транспортное средство имеет серьезные технические неисправности и запретила его использование. Дети были отправлены домой на другом автобусе.