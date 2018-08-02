Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Белгородской области арестован

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение мужчине, задержанному по подозрению в убийстве школьницы в Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"30-летнему лицу без гражданства предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132, п.п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней, убийство)", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, мужчина признался, что изнасиловал и задушил девочку. По решению суда он арестован.

Как сообщалось, тело девятилетней девочки, пропавшей 30 июля, было обнаружено на следующий день с признаками насильственной смерти в поселке Уразово Валуйского района Белгородской области. Девочка проживала в поселке Уразово с родной сестрой-опекуном.