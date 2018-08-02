Обвиняемый в госизмене бывший офицер Черноморского флота объявил голодовку

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Бывший военнослужащий штаба Черноморского флота РФ Леонид Пархоменко, арестованный за якобы передачу разведке Минобороны Украины секретных сведений, объявил голодовку из-за давления следователя на его семью. Об этом сообщает сотрудник Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев.

"На протяжении 18 суток Леонид Пархоменко голодает", - написал Еникеев в своем блоге.

Обвиняемый содержится под стражей в СИЗО "Лефортово".

"Когда он начал объяснять членам ОНК причину голодовки, произнеся фразу: "в результате действий следователя начали травить мою семью", замначальника отдела режима и охраны Иванов Николай Васильевич прервал нашу беседу и приказал увести Пархоменко обратно в камеру", - сообщил правозащитник.

По его словам, сотрудник ФСИН объяснил свои действия, сославшись на пункт 3, части 1, статьи 16 новой редакции федерального закона № 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания". В нем говорится, что "в случае обсуждения членами ОНК вопросов, не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых в местах принудительного содержания, либо нарушения членами ОНК установленных в местах принудительного содержания правил внутреннего распорядка беседа немедленно прерывается".

В ноябре 2016 года ФСБ РФ сообщило о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным спецслужбы, капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.

Пархоменко предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ "Государственная измена".