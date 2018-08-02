В Якутии более 21 тыс. человек остались без света из-за энергоаварии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Авария на подстанции оставила без света примерно 21,5 тыс. человек в Якутии, говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

"В 19:58 на ПС 110 кВ "Чурапча" (ДЗО АО "РАО ЭС Востока" - ПАО "Якутскэнерго") действием защиты отключилась ВЛ 110 кВ "Чурапча - Хандыга". АПВ выведено по режиму. Обесточены ПС 110 кВ - четыре ("Хандыга", "Джебарики-Хая", "Ытык-Кюель", "Новый"). Причина выясняется. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 21,5 тыс. человек) и предприятий местной промышленности в Томпонском и Таттинском районах", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По сообщению ведомства, повторное включение не удалось. Организован осмотр высоковольтных линий, были запущены дизель-электростанции "Хандыга" и "Ытык-Кюель".