Электроснабжение в двух районах Якутии восстановлено

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение Таттинского и Томпонского районов, где произошел сбой электропитания, сообщает пресс-служба "Якутскэнерго".

"Произошло отключение высоковольтной линии "Чурапча-Хандыга", в результате чего под ограничение электроснабжения попала часть бытовых потребителей и промышленных предприятий двух улусов республики", - говорится в сообщении.

Для обеспечения потребителей электроэнергией введена в работу резервная дизельная электростанция "Хандыга".

На данный момент все потребители запитаны. Причины технологического нарушения устанавливаются.

Как сообщалось, в четверг 2 августа в результате аварии на подстанции без света остались примерно 21,5 тыс. человек, а также предприятия местной промышленности в Томпонском и Таттинском районах.