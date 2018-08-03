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Комплекс "Искандер-М" научили поражать морские цели

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" теперь способен поражать не только наземные, но и неподвижные морские цели, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Боевые возможности ОТРК "Искандер-М" расширены: теперь он может уничтожать не только сухопутные цели, но и неподвижные морские, например, корабли и суда, стоящие на рейде", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что изначально, при создании комплекса, задача по нанесению ударов по морским целям не ставилась.

Пресс-служба Южного военного округа 27 июля и 2 августа сообщала о том, что в ходе учений были дважды выполнены электронные ракетные удары ОТРК "Искандер-М" по целям в Черном море на морском полигоне в Абхазии и одновременно по целям в горах.

Как пояснил "Интерфаксу" военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, способность уничтожать цели в море "Искандер-М" получил благодаря ракете с новой самонаводящейся боеголовкой, схожей с ракетой комплекса "Кинжал".

"Это относительно недавно появившаяся ракета с новой головной частью с активной радиолокационной головкой самонаведения, примерно такая головка самонаведения применяется в ракете комплекса "Кинжал", которая с доработками создана на основе баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М", - сказал Мураховский.

1 марта в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - ракетный комплекс "Авангард" и авиационная ракета "Кинжал", которая способна развивать скорость 10 Махов.

Как сообщалось, 1 декабря 2017 года истребители-перехватчики МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" поступили в Южный военный округ, сейчас на опытно-боевом дежурстве находятся десять таких самолётов. С апреля 2018 года МиГ-31 с комплексом "Кинжал" несут дежурство над Каспийским морем.

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