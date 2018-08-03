Назначен новый глава Пензы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Депутаты думы Пензы на внеочередном заседании в пятницу досрочно прекратили полномочия главы города Валерия Савельева и назначили на этот пост Николая Тактарова.

Представитель думы сообщил агентству "Интерфакс", что за кандидатуру Тактарова проголосовало большинство - 26 парламентариев. Его кандидатура была выдвинута в ходе конференции партии "Единая Россия", которая состоялась 1 августа.

На сайте гордумы сообщается, что Тактаров ранее работал в управлении сельского хозяйства Пензенской области и в региональном Минсельхозе на должности заместителя министра. В 1999-2016 годах являлся председателем избирательной комиссии Пензенской области, в 2016-2017 годах возглавлял Центр занятости населения города Пензы. C сентября 2017 года по август 2018 года был заместителем главы Пензы на штатной основе.

1 августа стало известно, что Савельев, утвержденный главой Пензы в декабре 2015 года, покидает свой пост в связи с переходом на другую работу: он возглавит областной онкологический диспансер.