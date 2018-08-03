На территории "Ростсельмаша" загорелся ангар с мебельным производством

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону загорелся один из ангаров на территории крупнейшего завода по производству комбайнов "Ростсельмаш", сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Пожар возник в одном из цехов, где индивидуальные предприниматели наладили производство мебели. Непосредственно к "Ростсельмашу" этот цех отношения не имеет, а лишь располагается на его территории. Площадь пожара превысила 1 000 кв.м", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все рабочие из цеха эвакуированы, никто не пострадал.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв.м. Ему присвоен третий ранг сложности.