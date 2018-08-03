Рецидивиста будут судить в Ленобласти за убийство соседа сувенирной катаной

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Кингисеппский городской суд рассмотрит уголовное дело о бытовом убийстве сувенирной катаной после конфликта из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ленинградской области в пятницу.

По версии следствия, в ночь на 18 марта в холле одного из блоков общежития на улице Карла Маркса в Кингисеппе между двумя соседями 38 лет и 31 года произошел конфликт из-за громкой музыки, доносившейся из комнаты обвиняемого. Старший из мужчин убил оппонента.

Ранее обвиняемый в убийстве уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Катана - длинный японский меч.