На хулигана из ульяновского села завели дело за угрозу вилами полицейским

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Цильнинского района Ульяновской области, угрожавшего убийством сотрудникам полиции.

Региональное СУ СКР сообщает в пятницу, что трое сотрудников полиции поздно вечером приехали в село Богдашкино по вызову о хулиганстве 42-летнего мужчины. Увидев полицейских, хулиган схватил вилы и стал угрожать ими стражам порядка.

"К нарушителю было применено табельное оружие - полицейский произвел предупредительные выстрелы вверх и один - в ногу подозреваемому, после чего его госпитализировали", - говорится в сообщении.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).