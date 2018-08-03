Патрушев заявил о проблемах в энергетике из-за отсутствия доступа к иностранным технологиям

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Зависимость от иностранных денег и технологий создает серьезные проблемы для российских энергокомпаний после введения санкций, особенного в нефтегазовой отрасли, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Введенные США и их союзниками финансовые и технологические санкции в отношении российских энергетических компаний обозначили проблему уязвимости и зависимости отечественной энергетики от иностранного капитала и иностранных технологий, оборудования, программного обеспечения", - сказал Патрушев на совещании с главами регионов Центральной России в пятницу, посвященном вопросам противодействия преступности и обеспечения энергобезопасности.

"По ряду направлений эта зависимость создает серьезные проблемы. В первую очередь это касается нефтегазового сектора", - отметил он.

В этой связи он отметил необходимость анализа имеющихся отраслевых планов импортозамещения с точки зрения решения задач снижения импортозависимости отраслей топливно-энергетического комплекса.

"Целесообразно дополнительно проработать механизмы и стимулы приоритетного использования организациями ТЭКа отечественного оборудования и комплектующих. Продумать с этой целью вопросы оптимизации инвестиционных программ компаний", - сказал секретарь Совбеза.

Еще одной важной задачей он назвал обеспечение конкурентоспособности отечественных энергетических компаний, в том числе за счет внедрения перспективных высокоэффективных технологий, включая цифровые.