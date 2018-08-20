Болтон встретится с Патрушевым

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встретится с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым 23 августа, чтобы обсудить Сирию и другие вопросы.

"Я обсудил это с главой Пентагона Мэттисом и с госсекретарём Помпео, и мы согласились, что можно (на переговорах с Н.Патрушевым - ИФ) в четверг рассмотреть широкий спектр вопросов, по которым у Вашингтона с Москвой может сложиться диалог. И можно спланировать систему для такого дальнейшего диалога", - сказал он в интервью ABC News.

Болтон отметил, что, в частности, намерен обсудить ситуацию в Сирии. Среди прочего, по его словам, речь пойдёт о решении гуманитарных проблем в этой стране, а также - вопрос об иранском влиянии на события на сирийской территории.

Ранее сообщалось, что переговоры Болтона с Патрушевым пройдут в конце августа в Женеве.