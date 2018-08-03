Захарова ответила шуткой на вопрос о работавшей в посольстве США россиянке

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отшутилась на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о "разоблачении" россиянки, находившейся в контакте с ФСБ, которая якобы работала в американском посольстве в Москве.

"Неужели Макфол (бывший посол США в РФ Майкл Макфол - ИФ)?" - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что она ничего не знает о якобы связанной со спецслужбами россиянке. "Я понятия не имею, я не знаю, о ком идет речь, о чем идет речь", - сказала Захарова.

"Ну правда, невозможно комментировать то, о чем ты не знаешь. Если есть какие-то конкретные данные, то пусть предоставят, будем разбираться, о чем они", - добавила представитель МИД РФ.

Ранее газета Guardian сообщила, что россиянка, связанная с ФСБ, долгое время работала в американском посольстве в Москве и имела доступ к документам Секретной службы США.

В 2016 году женщину заподозрили в связях с российскими спецслужбами, в ее отношении была начата проверка следователями из отдела региональной безопасности Госдепа. "Ее выдали многочисленные контакты ФСБ... Многочисленные несанкционированные встречи и контакты", - сообщила газета со ссылкой на свои источники в разведке. Издание утверждает, что знает имя и должность, на которой женщина работала в посольстве.

Секретная служба США назвала публикацию "недостоверной и безосновательной".