Секретная служба США опровергла доступ россиянки к секретным данным в посольстве в Москве

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Секретной службе США раскритиковали статью газеты The Guardian о том, что у россиянки, якобы находившейся в контакте с ФСБ, был доступ к секретным документам в посольстве США, назвав подобную информацию "недостоверной", говорится в сообщении Секретной службы.

"Статья является безответственным и недостоверным репортажем, основанным на заявлениях "анонимных" источников", - говорится в ответе Секретной службы на статью. В Секретной службе отмечают, что перед публикацией газете предоставили официальное заявление службы и справочную информацию, которая опровергает "безосновательную информацию".

В Секретной службе отвергают сведения о том, что россиянка, нанятая для работы в посольстве США в РФ, могла иметь доступ к секретной или конфиденциальной информации. В заявлении говорится, что обязанности таких сотрудников ограничиваются "переводами, культурными аспектами, установлением контактов и административной поддержкой". Также в заявлении отмечается, что иностранные работники дипкорпуса также участвуют в рабочем взаимодействии с российскими властями. В частности, речь идет о таких ведомствах, как ФСБ, МВД и ФСО.

Также Секретная служба отрицает, что она не отреагировала на сообщения госдепартамента о сотруднице.

Ранее газета The Guardian сообщила, что сотрудники одного из подразделений госдепартамента США обнаружили, что "предполагаемая российская разведчица" более десяти лет проработала в посольстве США в Москве. По данным газеты, гражданку РФ наняла Секретная служба США, у нее мог быть доступ к интернет-системе службы, ее электронной переписке. Таким образом, как утверждает газета, женщина могла видеть секретную информацию, в том числе расписания президента и вице-президента. Сотрудники госдепа установили, пишет The Guardian, что у женщины были "регулярные и несанкционированные встречи с работниками ФСБ".

Согласно данным The Guardian, под подозрение женщина попала в 2016 году, в январе 2017 года сотрудники госдепартамента передали информацию Секретной службе, однако служба не стала начинать собственное полномасштабное расследование. В результате, летом прошлого года женщину уволили после того как госдеп лишил ее допуска к секретным материалам. Увольнение, отмечает газета, произошло незадолго до того, как в качестве ответа на ужесточение антироссийских санкций было объявлено о сокращении числа сотрудников американской дипломатической миссии в РФ на 755 человек.

"Секретная служба пыталась скрыть нарушения, уволив ее. Ущерб был уже нанесен, однако руководство Секретной службы не проводило внутреннее расследование, чтобы оценить ущерб, и чтобы увидеть, не завербовала ли она других сотрудников, чтобы они предоставляли ей информацию", - цитирует газета свой источник.