Посол РФ в КНДР опроверг прием на работу новых северокорейских рабочих

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Посол РФ в КНДР Александр Мацегора отверг обвинения США в адрес России в нарушении запрета СБ ООН на прием новых рабочих из КНДР.

"Россия не принимает ни одного нового северокорейского рабочего", - сказал Мацегора "Интерфаксу" в пятницу.

"Наши коллеги из США узнали, что у нас оформлены 3,5 тысячи новых разрешений на работу и посчитали, что мы завозим новых рабочих в Россию. На самом деле это 3,5 тысячи разрешений на тех рабочих, которые уже находятся в России по контрактам, заключенным до 29 ноября 2017 года", - пояснил он.

"Речь идет исключительно о технической стороне дела в оформлении им разрешения на работу",- добавил российский дипломат.

Посол отметил, что, поскольку эти контракты были подписаны до вступления в силу санкционной резолюции Совета безопасности ООН, эти рабочие "дорабатывают в России до 29 ноября 2019 года", как предписано данной резолюцией.

Ранее в четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия принимает тысячи работников из Северной Кореи по новым разрешениям в нарушение резолюции СБ ООН.