США сообщили ООН о нарушении Россией санкций в отношении Северной Кореи

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе потребовала от ООН предупредить Россию и Китай о наличии данных, согласно которым эти государства продавали нефтепродукты в Северную Корею в нарушение санкций в отношении Пхеньяна, пишет в четверг газета "Уолл-стрит джорнэл".

"Китайские и российские компании продолжили помогать государству-изгою ввозить нефтепродукты в обход санкций ООН, в том числе на танкерах, в отношении которых ранее были введены санкции", - пишет газета со ссылкой на данные рассекреченной американской разведывательной сводки, подготовленной для комитета ООН по санкциям в отношении КНДР.

"Эти возможные действия подрывают усилия США и ООН, направленные на то, чтобы убедить Пхеньян отказаться от его ядерной программы посредством ослабления санкционного давления, которое, как полагают американские чиновники, помогло усадить страну за стол переговоров о денуклеаризации с Вашингтоном", - подчеркивает газета.

Агентство Bloomberg, в распоряжение которого также попал доклад, отмечает, что США теперь требуют остановить все поставки нефтепродуктов в КНДР из-за допущенного превышения действующих ограничений на их ввоз в Северную Корею.