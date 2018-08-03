Посольство США в РФ не стало комментировать статью о якобы работавшей в нем "российской шпионке"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В посольстве США в РФ отказались комментировать публикации СМИ об обнаружении "российской шпионки" среди сотрудников дипмиссии.

"Мы не комментируем сообщения, касающиеся деятельности спецслужб и кадровых вопросов. И в отношении данных утверждений у нас также нет никаких комментариев", - сказал "Интерфаксу" в пятницу исполняющий обязанности пресс-секретаря американской дипмиссии Мэттью Хагенгрубер.

"Общеизвестно, что сотрудники госструктур США ввиду места их работы могут являться объектом интереса иностранных спецслужб. Управление дипломатической безопасности и другие правоохранительные структуры самым тщательным образом проверяют принимаемых на работу сотрудников зарубежных дипмиссий", - отметил он.

Ранее газета The Guardian сообщила, что россиянка, связанная с ФСБ, долгое время работала в американском посольстве в Москве и имела доступ к документам Секретной службы США. По данным издания, в 2016 году ее заподозрили в связях с российскими спецслужбами, и следователи из отдела региональной безопасности Госдепа начали проверку. "Ее выдали многочисленные контакты ФСБ... Многочисленные несанкционированные встречи и контакты", - отметила газета со ссылкой на источники в разведке. Издание утверждает, что знает имя и должность, на которой женщина работала в посольстве.

Секретная служба США назвала публикацию "недостоверной и безосновательной".