Саратовский депутат арестован по подозрению в мошенничестве на 450 млн рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова заключил под стражу 49-летнего депутата Саратовской областной думы Андрея Беликова, подозреваемого в крупном мошенничестве, сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в суде.

"Суд подержал ходатайство следствия и арестовал Беликова до 2 октября", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось со ссылкой на следствие, с 2014 года по 2017 год генеральный директор крупнейшего в регионе автопредприятия АО "Автокомбинат №2" Беликов предоставлял в министерство социального развития области ложную информацию о том, что предприятие перевозит льготников, зная, что у того нет необходимых транспортных средств и водителей для перевозки пассажиров.

На основании этих документов депутат получил из регионального бюджета более 450 млн рублей в виде субсидий. Часть этих денег он распределил между индивидуальными предпринимателями, "фактически осуществлявшими пассажирские перевозки при отсутствии законных на то оснований". При этом свыше 15 млн рублей подозреваемый присвоил, считает следствие.

Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).