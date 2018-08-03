МИД насчитал 54 санкционных "наката" США на Россию

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Никакие попытки санкционного давления на Москву не работают, отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя американские санкции против российского банка "Агросоюз".

"Санкции против московского коммерческого банка "Агросоюз" - это 54-й санкционный "накат" США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", - отмечает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на сайте ведомства.

На Смоленской площади констатируют, что это относится и к целому "вороху законопроектов, появившихся в последние дни в Конгрессе США".

"Их авторы требуют наращивания санкций в отношении нашей страны, поскольку ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире. Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится", - подчеркивает замглавы МИД РФ.

Он отмечает, что нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у Москвы улыбку.

Как сообщалось, Минфин США в пятницу внес в санкционный список российский банк "Агросоюз". Власти США обвиняют этот банк в нарушении режима нераспространения в отношении КНДР.

Наравне с российским банком в санкционный список по этим же обвинениям добавлены китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. и северокорейская Korea Ungum Corporation.

Кроме того, в санкционный список внесено одно новое имя. Это гражданин КНДР Ли Чен Вон, представляющий в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР.

Обещание новых санкций США

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ.

Проект предусматривает введение новых санкций против российских официальных лиц, олигархов и прочих лиц, которые якобы "способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным образом".

Кроме этого, речь идет о запрете транзакций, связанных с суверенным долгом РФ, о санкциях против инвестиций в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала; о запрете гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России.

Сенаторы предложили вводить "секторальные санкции" против любого жителя РФ, который мог бы поддерживать враждебную киберактивность или способствовать таковой.

Также сенаторы считают необходимым оказывать давление на власти России, чтобы они "прекратили подрывать международные усилия по расследованию атак с использованием химоружия". При этом конгрессмены также призвали "наказывать российское правительство за производство и использование химического оружия".

Помимо этого, проект предусматривает изучение госсекретарем США того, соответствует ли Россия критериям государства-спонсора терроризма.

Предлагается сформировать центр по борьбе с гибридными угрозами, который занимался бы подготовкой к отражению различных угроз, исходящих от России, а также создать специальный фонд по противодействию влияния России.