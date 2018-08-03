Главные новости
ЭкономикаКитай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из СШАВ РоссииСКР показал видео из подъезда после убийства тремя сестрами своего отцаВ РоссииУбийца полковника Буданова умер в колонии от остановки сердца
В России Война санкций

МИД насчитал 54 санкционных "наката" США на Россию

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Никакие попытки санкционного давления на Москву не работают, отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя американские санкции против российского банка "Агросоюз".

"Санкции против московского коммерческого банка "Агросоюз" - это 54-й санкционный "накат" США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", - отмечает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на сайте ведомства.

На Смоленской площади констатируют, что это относится и к целому "вороху законопроектов, появившихся в последние дни в Конгрессе США".

"Их авторы требуют наращивания санкций в отношении нашей страны, поскольку ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире. Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится", - подчеркивает замглавы МИД РФ.

Он отмечает, что нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у Москвы улыбку.

Как сообщалось, Минфин США в пятницу внес в санкционный список российский банк "Агросоюз". Власти США обвиняют этот банк в нарушении режима нераспространения в отношении КНДР.

Наравне с российским банком в санкционный список по этим же обвинениям добавлены китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. и северокорейская Korea Ungum Corporation.

Кроме того, в санкционный список внесено одно новое имя. Это гражданин КНДР Ли Чен Вон, представляющий в Москве интересы Банка внешней торговли КНДР.

Обещание новых санкций США

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ.

Проект предусматривает введение новых санкций против российских официальных лиц, олигархов и прочих лиц, которые якобы "способствуют противоправной и коррумпированной деятельности, прямым и опосредованным образом".

Кроме этого, речь идет о запрете транзакций, связанных с суверенным долгом РФ, о санкциях против инвестиций в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала; о запрете гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России.

Сенаторы предложили вводить "секторальные санкции" против любого жителя РФ, который мог бы поддерживать враждебную киберактивность или способствовать таковой.

Также сенаторы считают необходимым оказывать давление на власти России, чтобы они "прекратили подрывать международные усилия по расследованию атак с использованием химоружия". При этом конгрессмены также призвали "наказывать российское правительство за производство и использование химического оружия".

Помимо этого, проект предусматривает изучение госсекретарем США того, соответствует ли Россия критериям государства-спонсора терроризма.

Предлагается сформировать центр по борьбе с гибридными угрозами, который занимался бы подготовкой к отражению различных угроз, исходящих от России, а также создать специальный фонд по противодействию влияния России.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МИД РФ, Агросоюз

Новости по теме

В России
СКР показал видео из подъезда после убийства тремя сестрами своего отцаСКР показал видео из подъезда после убийства тремя сестрами своего отца
На записи видно, как ведет себя одна из девушек, выйдя из квартирыПодробнее
 Задержанный на Чукотке американец заблудился и не попал в Китай из-за плохой погодыЗадержанный на Чукотке американец заблудился и не попал в Китай из-за плохой погоды
Кроме того, у него не было средств навигацииПодробнее
 ФСИН опровергла информацию о письме экс-мэра Ярославля о пытках в колонияхФСИН опровергла информацию о письме экс-мэра Ярославля о пытках в колониях
Ранее фрагменты текста, якобы написанного Урлашовым, появились на сайте 76.ruПодробнее
 Убийца полковника Буданова умер в колонии от остановки сердцаУбийца полковника Буданова умер в колонии от остановки сердца
Адвокат сообщила, что Юсуп Темирханов болел, но не получал медицинской помощиПодробнее
За нарушения в области ТО автомобилей собрались ввести административное и уголовное наказаниеЗа нарушения в области ТО автомобилей собрались ввести административное и уголовное наказание
Ответственность за "серые" диагностические карты предусмотрена для водителей, экспертов и компаний-операторовПодробнее
 Госдума 21 августа обсудит пенсионный законопроект с экспертами и чиновникамиГосдума 21 августа обсудит пенсионный законопроект с экспертами и чиновниками
Большие парламентские слушания обычно проводятся по самым резонансным инициативамПодробнее
 Более трети россиян заявили о вреде вегетарианстваБолее трети россиян заявили о вреде вегетарианства
Из них 33% заявили о наличии в мясе витаминов и полезных веществ, еще 28% указали на потребность организма в животном белкеПодробнее
 Консульство США занялось случаем с задержанием американца на ЧукоткеКонсульство США занялось случаем с задержанием американца на Чукотке
У мужчины, попросившего политическое убежище в России, подозревают психическое расстройствоПодробнее
 Нелегально приплывший на Чукотку американец попросил политического убежища в РФНелегально приплывший на Чукотку американец попросил политического убежища в РФ
Он направлялся в Китай, но попал в РоссиюПодробнее
 ВС РФ встал на сторону туриста, отказавшегося от путевки ради безопасностиВС РФ встал на сторону туриста, отказавшегося от путевки ради безопасности
Решение вынесено по жалобе путешественника, который не мог вернуть потраченные на путевку в Египет 296 тысяч рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаКитай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из СШАВ РоссииСКР показал видео из подъезда после убийства тремя сестрами своего отцаВ РоссииУбийца полковника Буданова умер в колонии от остановки сердцаВ РоссииФСИН опровергла информацию о письме экс-мэра Ярославля о пытках в колонияхВ РоссииГосдума 21 августа обсудит пенсионный законопроект с экспертами и чиновникамиЭкономикаКитай обнародовал план ответа на торговые угрозы США

Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию для обладателей Fan ID

Полиция Невады так и не смогла определить мотивы стрелка из Лас-Вегаса

Власти завершили расследование самой кровопролитной в современной истории США стрельбы Подробнее

Чили первой из латиноамериканских стран запретила полиэтиленовые пакеты

В Тунисе задержали двух подозреваемых в связях с арестованным в Германии террористом

ФК "Динамо" и "Рубин" сыграли вничью во втором туре премьер-лиги

Ким Чен Ыну позволили самому определить сроки денуклеаризации КНДР

Киевское "Динамо" победило "Шахтер" в матче чемпионата Украины

МИД насчитал 54 санкционных "наката" США на Россию

Что произошло за день: пятница, 3 августа

Китай анонсировал ответные действия в торговой войне с США, а Госдума - большие слушания по пенсионной реформе Подробнее

Таджикистан назвал имена организаторов нападения на иностранных туристов

Оператор бирж ICE создаст криптовалютную платформу вместе с Starbucks и Microsoft

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Главный тренер ФК ЦСКА прокомментировал массовый уход лидеров из команды

ВТБ отказал "Сухому" в кредитной линии на 5 млрд рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru