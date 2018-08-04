В России

У поискам детей в Сочи подключили более 400 человек

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Четверо человек - мужчина, местный житель, приезжие мама и двое детей, четырёх и 16 лет, - переходили реку вброд в непогоду в Хостинском районе Сочи, сообщает пресс-служба администрации Сочи в пятницу.

"По невыясненным пока причинам взрослые люди и двое детей не воспользовались мостом, находящимся рядом, в то время, когда после обильных осадков уровень воды в реке и скорость течения быстро увеличивались. В итоге всех четверых унесло вниз по течению", - отмечает пресс-служба.

Женщина смогла выбраться самостоятельно, после чего сообщила спасателям, что пропали двое ее детей и родственник. Позже спасатели обнаружили мужчину. Он получил травму головы, но от госпитализации отказался.

"Детей сейчас ищут свыше 400 человек, из которых 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, порядка 40 росгвардейцев. Администрация города для поиска пропавших привлекла порядка 40 казаков и 50 волонтеров", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства с сотрудниками Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, линейного управления внутренних дел на транспорте и Морпорта.

"Поиски пропавших будут вестись всю ночь, на утро назначен облет территории с вертолета", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сочи действует штормовое предупреждение о непогоде:ливни,грозы,ветер,смерчи.

"Во всех районных администрациях состоялись заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям. Большое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям провел и глава Сочи, по поручению мэра все службы переведены в режим повышенной готовности, дежурство будут вестись в круглосуточном режиме, в том числе и мониторинг рек курорта", - напоминает пресс-служба.

Синоптики прогнозируют резкое повышение уровня воды в реках и на малых водотоках. Спасатели убедительно просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры безопасности и сохранности своего имущества. Исключить отдых в горах и вблизи водоёмов. В случае ЧП сразу звонить с мобильного телефона по номеру 112.

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У поискам детей в Сочи подключили более 400 человек

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