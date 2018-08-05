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Тело унесенной рекой в Сочи девочки нашли в море

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело четырехлетней девочки, которую 3 августа унесло бурным течением руки, в море близ Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в воскресенье.

"Тело девочки обнаружено в море в районе пляжа 73 км в 500 метрах от берега", - подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, проводятся необходимые мероприятия по транспортировке тела.

3 августа семья из четырех человек переходила горную реку Пластунка вброд. Сильное течение реки унесло людей. Мужчина и женщины остались живы, а детей разыскивали спасатели. Тело 15 - летнего мальчика обнаружили в 6:07 по Москве 4 августа, девочки - 5 августа в 11:30 по московскому времени.

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Теги: Сочи

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