В ДТП с микроавтобусом в Калужской области погибли шесть человек

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в ДТП с участием микроавтобуса на 230-ом километре трассы М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области погибли шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону.

Как сказал представитель УМВД, столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, легковой Ford Focus и грузовик Foton. В Mercedes погибли пять человек, в Ford - один. Еще шестеро с травмами различной степени тяжести направлены в больницу, сказали в УМВД.

Ранее сообщалось, что погибших нет; первоначальная информация была лишь о 12 пострадавших.

Информация о столкновении поступила на пульт дежурного в 07:40. УМВД выяснят обстоятельства аварии.