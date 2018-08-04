Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Калужской области увеличилось до восьми

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в ДТП с участием микроавтобуса на 230-ом километре трассы М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области погибли восемь человек, пострадали шестеро сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону.

По последним данным, в этом ДТП столкнулись четыре автомобиля. Ранее сообщалось, что в ДТП участвовали три автомобиля, погибли шестеро и пострадали шесть человек.

Сотрудники полиции пока не выяснили точно, в каких конкретно машинах ехали погибшие.

По предварительным данным полиции, водитель легкового Ford Focus выехал на встречную полосу для обгона Volkswagen Polo. Эти две легковые машины столкнулись. Затем Ford врезался в шедший по встречной полосе микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Последним в столкнувшиеся машины врезался грузовик Foton.