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Путин поблагодарил артистов на открытии фестиваля "Опера в Херсонесе"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по окончании вечера-открытия фестиваля "Опера в Херсонесе" поблагодарил артистов балета.

"Здорово! Такие вы талантливые, красивые", - сказал он, пожимая руки участникам концерта.

"Я очень надеюсь, и вам доставило это удовольствие", - добавил он, говоря о необычном месте для выступления и формате фестиваля под открытым небом.

Путин поинтересовался, когда артисты приехали в Крым. Танцовщики сообщили ему, что прилетели накануне, но некоторые уже успели покупаться в Черном море, а некоторые рассказали о планах продолжить отдых в этих местах. "Красиво здесь", - одобрил такое решение президент, с удовольствием согласившись сфотографироваться с артистами на память.

По окончании концерта-открытия глава государства побывал во Владимирском соборе, расположенном на территории Херсонеса. Внутри храма настоятель подробно рассказал президенту о процессе восстановления собора. В частности, главе государства продемонстрировали построенную новую купель и рассказали о проблемах, которые возникают в ходе реконструкции.

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Теги: Владимир Путин, Севастополь

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