Путин приехал в Севастополь на открытие оперного фестиваля

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл на площадку Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе" на территории древнего города Херсонес Таврический в Севастополе.

Глава государства вместе с вице-премьером Ольгой Голодец, полномочным представителем президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, главой республики Крым Сергеем Аксеновым, митрополитом Псковском и Порховским Тихоном, знаменитой балериной Илзе Лиепой и другими гостями заняли места в первых рядах партера.

В рамках открытия в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием звезд мирового балета, которые исполнили партии из легендарных европейских постановок, - "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и других. Вечер открылся исполнением па-де-де из балета "Корсар".

Впервые фестиваль "Опера в Херсонесе" состоялся год назад. Впоследствии власти Крыма приняли решение сделать фестиваль ежегодным.

В этом году 10 августа зрителям представят оперу "Дидона и Эней" Генри Перселла в постановке московского театра "Новая опера" им. Е.В.Колобова. 11 августа в Херсонесе состоится международный гала-концерт, где прозвучат лучшие оперные арии из европейских и отечественных произведений XVIII-XIX веков в исполнении зарубежных и российских исполнителей, среди которых - Мелани Динер (Германия), Оксана Шилова (Мариинский театр), Валерия Мела (Италия), Сергей Радченко (Большой театр), Дмитрий Риберо-Феррейра (Россия-Колумбия-США), Ольга Толкмит (Геликон-опера), Валерий Алексеев (Большой театр), Артем Крутько (Московский театр "Новая Опера").

В заключительный день фестиваля - 12 августа - гости увидят оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин" в исполнении основного состава театра "Новая опера", получившим за постановку национальную театральную премию "Золотая маска".