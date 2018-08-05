В Туле прошел день пряника

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Более 30 производителей пряника приняли участие в третьем межрегиональном фестивале "День пряника", который состоялся в субботу в Туле, сообщила пресс-служба облправительства.

Местом проведения праздника стал Тульский кремль.

На протяжении всего дня гостей фестиваля ждали различные интерактивные площадки. Каждый желающий смог принять участие в чемпионате по скоростному кипячению самовара - "Тульский скоровар", помериться силой на площадке "Богатырская застава", в ремесленных мастер-классах на площадке "Добродей", поиграть в ростовую игру "Тульский Монополист", познакомиться с традициями чаепития разных эпохи и т.д.

Первое упоминание о тульских пряниках датировано XVII веком. В настоящее время в Туле действует музей пряника, также открыт ему памятник возле кремля.